मरीजों से पूछा सफाई व्यवस्था का हाल, वार्ड में जाकर मरीजों की हिस्ट्री खंगाली

कायाकल्प फाइनल असेसमेंट के लिए जिला चिकित्सालय पहुंची तीन सदस्यीय टीम

शहडोल. कायाकल्प के फाइनल असेसमेंट के लिए एनएचएम की तीन सदस्यीय टीम बुधवार को जिला चिकित्सालय पहुंची। टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक की। इसके बाद जिला चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधन, मरीजों की सुविधाओं व आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने मरीजों से चर्चा कर सफाई व्यवस्था, भोजन व उपचार के संबंध में जानकारी ली। साथ ही वार्डों में पहुंचकर मरीजों को दिए जाने वाले इलाज, तैयार किए जा रहे दस्तावेज उपलब्ध दवाइयों का बारीकी से परीक्षण किया। टीम में भोपाल से स्टेट क्वॉलिट कंसल्टेंट डॉ. विवेक मिश्रा, सीधी से कीर्ती शुक्ला व जबलपुर के डॉ. नीरज निगम शामिल रहे। तीनों सदस्यों ने ओपीडी, कैजुअल्टी एनसीबी, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल व मेडिकल वार्ड, आईसीयू, एसएनसीयू सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली।