16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

मुडऩा नाले में बोरे में बंधा मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

सिंहपुर थाना क्षेत्र के दूधी का मामला, अब तक नहीं हुई युवती की शिनाख्तशहडोल. जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधी गांव स्थित मुडऩा नाला में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रविवार दोपहर खेत में सिंचाई के लिए पहुंचे किसान की नजर नाले में पड़े संदिग्ध बोरे पर पड़ी, जिससे तेज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Feb 16, 2026

सिंहपुर थाना क्षेत्र के दूधी का मामला, अब तक नहीं हुई युवती की शिनाख्त
शहडोल. जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधी गांव स्थित मुडऩा नाला में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रविवार दोपहर खेत में सिंचाई के लिए पहुंचे किसान की नजर नाले में पड़े संदिग्ध बोरे पर पड़ी, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को बाहर निकलवाया। बोरे के भीतर करीब 20 से 25 वर्षीय युवती का शव मिला, जिसे पत्थरों के साथ मजबूती से बांधा गया था। प्रारंभिक जांच में शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और साक्ष्य एकत्र कर अपने स्तर से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि बोरे मेें युवती के शव के साथ एक पत्थर भी बांधकर नाले में फेंका गया है, जिससे हत्या कर साक्ष्य मिटाने की साजिश की आशंका है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

हाथ पर डीआर और ओम का टैटू

पुलिस ने बताया कि मृतका के दाहिने हाथ पर डीआर का टैटू बना हुआ है, वहीं हथेली के पास ओम बना है। इन्हीं टैटू के आधार पर युवती के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सिंहपुर थाना में इस उम्र की किसी युवती की गुमशुदगी दर्ज नहीं है। पुलिस ने आसपास के थानों को भी घटना की जानकारी व फोटो भेज दी है। इसके साथ ही आसपास के जिलों से भी गुमशुदगी का रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है।
इनका कहना
रविवार की दोपहर सूचना मिली थी कि दूधी के पास मुडऩा नाला में बोरे में बंधा शव पड़ा है, जिससे तेज दुर्गन्ध आ रही है, मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो युवती का शव निकला, अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।
एमएल रहंगडाले, टीआई सिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / मुडऩा नाले में बोरे में बंधा मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाले में मिला बोरे में बंद महिला का शव, हाथ पर बना है ॐ का टैटू

SHAHDOL
शहडोल

महिला डीएफओ-वन विभाग पर जानलेवा हमले के 23 घंटे बाद जागी पुलिस, सिर्फ तीन नामजद, बाकी अज्ञात

police only registerted fir against only 3 people in forest team attacked by coal mafia case shahdol mp news
शहडोल

वन्यजीव तस्करों पर कार्रवाई, दमोह और कटनी जिले से 6 आरोपी गिरफ्तार, दो पैंगोलिन को कराया मुक्त

शहडोल

‘दोबारा यहां दिखे तो गोली मार देंगे’, कोयला माफिया ने फारेस्ट रेंजर की वर्दी फाड़ी…अभद्रता की, गाड़ी के नीचे घसीटा

Madhya Pradesh
शहडोल

MP में कोयला माफिया में डर खत्म! सरेआम महिला डीएफओ पर किया हमला, दर्शक बनी पुलिस

Coal Mafia Attacks Female DFO in Shahdol Police Watching Silently MP News
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.