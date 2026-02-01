नाले में मिला बोरे में बंद महिला का शव, हाथ पर बना है ॐ का टैटू

शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में दूधी मुड़ना गांव में नाले में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से रविवार को सनसनी फैल गई। नाले में बोरे को देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाले से बोरे को बाहर निकाला। महिला के शव को बोरे में भरकर पत्थर से बांधकर नाले में फेंका गया था। जिससे मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले कोई गलत कृत्य किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बोरे में बंद कर पत्थर बांधकर नाले में फेंका गया है।