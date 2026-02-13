MP में कोयला माफिया में डर खत्म! सरेआम महिला डीएफओ पर किया हमला, दर्शक बनी पुलिस

Coal Mafia Attacks Female DFO: मप्र पुलिस का बेहद शर्मनाक और घिनौना चेहरा शहडोल में सामने आया है। पुलिस की मिलीभगत से माफिया यहां न सिर्फ अवैध कोयला निकाल रहे हैं, बल्कि बेखौफ परिवहन भी कर रहे हैं। दक्षिण वन मंडल की डीएफओ और टीम ने कोयले की काली मंडी सोन नदी के घोरसू नाला की खेतौली बीट में माफिया के सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश की। इससे खफा माफिया ने अमले पर जानलेवा हमला कर दिया। डीएफओ श्रद्धा पन्द्रे ने बताया, बड़खेरा गांव के पास माफिया ने टीम को घेर लिया।