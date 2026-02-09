शहडोल को 767 करोड़ की सौगात और माता शबरी की प्रतिमा का किया अनावरण

आस्था का केंद्र बनेगा गंधिया ग्राम :

मुयमंत्री ने जनसभा में कहा कि गंधिया ग्राम और सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि चित्रकूट में 11 वर्ष बिताने वाले प्रभु राम के चरण इस भूमि पर भी पड़े थे, जहा उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम और समरसता का संदेश दिया था। अयोध्या, सोमनाथ और उज्जैन हमारी सनातन विरासत हैं। सरकार इसी विरासत को आधार बनाकर विकास की नई राह प्रशस्त कर रही है।