9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

शहडोल को 767 करोड़ की सौगात और माता शबरी की प्रतिमा का किया अनावरण

मुयमंत्री ने जनसभा में कहा कि गंधिया ग्राम और सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि चित्रकूट में 11 वर्ष बिताने वाले प्रभु राम के चरण इस भूमि पर भी पड़े थे, जहा उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम और समरसता का संदेश दिया था। अयोध्या, सोमनाथ और उज्जैन हमारी सनातन विरासत हैं। सरकार इसी विरासत को आधार बनाकर विकास की नई राह प्रशस्त कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Brajesh Kumar Tiwari

Feb 09, 2026

गांधिया और सीतामढ़ी बनेगा धार्मिक पर्यटन केंद्र : सीएम

शहडोल. मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी स्थित गंधिया ग्राम में माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए 767 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर विंध्य की धरा को नई ऊंचाइयां देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधा के लिए ब्यौहारी की ओर से नया गेट खोला जाएगा।

आस्था का केंद्र बनेगा गंधिया ग्राम :
मुयमंत्री ने जनसभा में कहा कि गंधिया ग्राम और सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि चित्रकूट में 11 वर्ष बिताने वाले प्रभु राम के चरण इस भूमि पर भी पड़े थे, जहा उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम और समरसता का संदेश दिया था। अयोध्या, सोमनाथ और उज्जैन हमारी सनातन विरासत हैं। सरकार इसी विरासत को आधार बनाकर विकास की नई राह प्रशस्त कर रही है।

नया औद्योगिक गलियारा:
मुयमंत्री ने कहा कि ब्यौहारी और जयसिंहनगर के बीच औद्योगिक विकास केंद्र बनेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। रीवा-शहडोल मार्ग पर जयसिंहनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। बुड़वा स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर इसे 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में बदला जाएगा।

सिंचाई से समृद्धि की ओर:
सीएम मोहन यादव ने कहा कि बुढ़ार, गोहपारू और जयसिंहनगर की माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे किसानों के खेत लहलहाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / शहडोल को 767 करोड़ की सौगात और माता शबरी की प्रतिमा का किया अनावरण

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहडोल को मिली 2300 करोड़ की सिंचाई परियोजना, धनपुर को मिली अत्याधुनिक वाटर पार्क की सौगात

शहडोल

रोड पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने शिक्षक को मारी टक्कर, मौके पर मौत

शहडोल

शबरी माता की धरती से 767 करोड़ के विकास का ऐलान, सीएम ने कहा ‘टूरिज्म का नया केंद्र’

MP News
शहडोल

सड़क पर दौड़ती लग्जरी कार बनी आग का गोला, 6 लोग कूदकर बचे, नई नवेली बहू भी थी सवार

luxury car fire
शहडोल

एमपी की इस तहसील के होंगे दो टुकड़े, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा

CM Mohan Yadav announced that Amadih of Jaisinghnagar will be made a tehsil
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.