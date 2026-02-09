शहडोल को मिली 2300 करोड़ की सिंचाई परियोजना, धनपुर को मिली अत्याधुनिक वाटर पार्क की सौगात

पर्यटन और मनोरंजन का नया केंद्र :

10 एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक वाटर पार्क का निरीक्षण करते हुए मुयमंत्री ने यहां उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। इस पार्क में एक्वा टॉवर, स्विमिंग पूल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देंगी।

इस कार्यक्रम में प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक जय सिंह मरावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भारी संया में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।