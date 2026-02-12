पहली डिजिटल जनगणना एक मई से, जानें आपके लिए क्या है खास

दो चरणों में होगी जनगणना, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक

शहडोल. भारत की 16वीं जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे।