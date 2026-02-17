17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

गेहूं के साथ दलहन-तिलहन पर किसानों का रुझान, 3 वर्ष में 15350 हेक्टेयर बढ़ा रकबा

सिंचाई के बढ़ते साधन और खेती की आधुनिक तकनीक बन रही किसानों की मददगारशहडोल. जिले में इस समय खेतों में सुनहरी उम्मीदें लहरा रही हैं। बीते तीन वर्षों में रबी फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया है कि जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढकऱ लाभकारी फसलों की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Feb 17, 2026

oplus_2

सिंचाई के बढ़ते साधन और खेती की आधुनिक तकनीक बन रही किसानों की मददगार
शहडोल. जिले में इस समय खेतों में सुनहरी उम्मीदें लहरा रही हैं। बीते तीन वर्षों में रबी फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया है कि जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढकऱ लाभकारी फसलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। खास तौर पर गेहूं की खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन, समर्थन मूल्य और सिंचाई सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन ने किसानों का भरोसा मजबूत किया है। यही कारण है कि हर साल रबी सीजन में गेहूं जौ, चना, मटर, सरसों व अलसी की बोनी का दायरा बढ़ता जा रहा है। गेहूं के साथ-साथ दलहन और तिलहन की खेती में भी वृद्धि दर्ज हुई है।

तीन साल में इस प्रकार बढ़ता गया रकबा

वर्ष 2023-24 में जिले में रबी फसल का कुल रकबा 97 हजार 910 हेक्टेयर रहा। इसके बाद वर्ष 2024-25 में यह बढकऱ 103 हजार 940 हेक्टेयर पहुंच गया। वहीं वर्ष 2025-26 में रबी का कुल रकबा 113.26 हजार हेक्टेयर तक जा पहुंचा है। यानी बीते तीन वर्षा में रबि फसल का रकवा 15 हजार 350 हेक्टेयर रकवा बढ़ा है। लगातार बढ़ता यह आंकड़ा किसानों के बढ़ते आत्मविश्वास और बेहतर उत्पादन की उम्मीदों को दर्शाता है।

गेहूं बना किसानों की पहली पसंद

इस वर्ष 2025-26 में गेहूं का रकबा 75 हजार 120 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि निर्धारित रकबे में शत-प्रतिशत गेहूं की बोनी की जा चुकी है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5 हजार 120 हेक्टेयर अधिक में खेती की गई है। कृषि विभाग के अनुसार किसान अब अन्य पारंपरिक रबी फसलों की अपेक्षा आधुनिक तरीके से गेहूं की खेती को अधिक लाभकारी मानते हुए प्राथमिकता दे रहे हैं।

दलहन व तिलहन में भी बढ़त

केवल गेहूं ही नहीं, बल्कि दलहन और तिलहन फसलों में भी विस्तार हुआ है। इस वर्ष दलहन की खेती 16 हजार 09 हेक्टेयर तथा तिलहन की खेती 20 हजार 300 हेक्टेयर में की गई है। यह दर्शाता है कि किसान फसल विविधिकरण की दिशा में भी सजग हैं।
रबी फसल के बढ़ते आंकड़े
फसल 2023-24 2024-25 2025-26
गेहूं 67.08 70.55 75.12
जौ 1.44 1.63 1.75
चना 9.83 10.23 12.00
मटर 1.22 1.49 1.80
सरसों 9.59 10.30 11.80
अलसी 7.23 7.71 8.50
कुल 97.91 103.94 113.26
अंाकड़े कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इकाई हजार हेक्टेयर में

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / गेहूं के साथ दलहन-तिलहन पर किसानों का रुझान, 3 वर्ष में 15350 हेक्टेयर बढ़ा रकबा

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुडऩा नाले में बोरे में बंधा मिला युवती का शव, हत्या की आशंका

शहडोल

नाले में मिला बोरे में बंद महिला का शव, हाथ पर बना है ॐ का टैटू

SHAHDOL
शहडोल

महिला डीएफओ-वन विभाग पर जानलेवा हमले के 23 घंटे बाद जागी पुलिस, सिर्फ तीन नामजद, बाकी अज्ञात

police only registerted fir against only 3 people in forest team attacked by coal mafia case shahdol mp news
शहडोल

वन्यजीव तस्करों पर कार्रवाई, दमोह और कटनी जिले से 6 आरोपी गिरफ्तार, दो पैंगोलिन को कराया मुक्त

शहडोल

‘दोबारा यहां दिखे तो गोली मार देंगे’, कोयला माफिया ने फारेस्ट रेंजर की वर्दी फाड़ी…अभद्रता की, गाड़ी के नीचे घसीटा

Madhya Pradesh
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.