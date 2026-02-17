गेहूं के साथ दलहन-तिलहन पर किसानों का रुझान, 3 वर्ष में 15350 हेक्टेयर बढ़ा रकबा

सिंचाई के बढ़ते साधन और खेती की आधुनिक तकनीक बन रही किसानों की मददगार

शहडोल. जिले में इस समय खेतों में सुनहरी उम्मीदें लहरा रही हैं। बीते तीन वर्षों में रबी फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया है कि जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढकऱ लाभकारी फसलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। खास तौर पर गेहूं की खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन, समर्थन मूल्य और सिंचाई सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन ने किसानों का भरोसा मजबूत किया है। यही कारण है कि हर साल रबी सीजन में गेहूं जौ, चना, मटर, सरसों व अलसी की बोनी का दायरा बढ़ता जा रहा है। गेहूं के साथ-साथ दलहन और तिलहन की खेती में भी वृद्धि दर्ज हुई है।