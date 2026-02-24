रेत लोड ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट, वायरल वीडियो से खुली प्रशासनिक निगरानी की पोल

जैतपुर,सोहागपुर व बुढ़ार थाना क्षेत्र की नदियों से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन

शहडोल. जिले में अवैध रेत उत्खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा केवल रेत माफियाओं की दबंगई नहीं, बल्कि प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जैतपुर थाना क्षेत्र की कुनुक नदी से रेत भरे ट्रैक्टर के साथ खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि रेत से लोड ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में उठाकर स्टंट किया जा रहा है। ट्रैक्टर में चालक के अलावा अन्य लोग भी बैठे नजर आ रहे हैं।

यह न केवल यातायात नियमों की अनदेखी है, बल्कि नदी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और खनिज नियमों का भी खुला उल्लंघन प्रतीत होता है। थाना प्रभारी जेपी शर्मा का कहना है कि चालक की तस्दीक करा ली गई है, युवक फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस युवक का स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है उसके खिलाफ पूर्व में इस तरह की स्टंटबाजी पर कार्रवाई की गई है, साथ ही रेत परिवहन का मामला भी दर्ज है।