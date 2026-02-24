24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

रेत लोड ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट, वायरल वीडियो से खुली प्रशासनिक निगरानी की पोल

जैतपुर,सोहागपुर व बुढ़ार थाना क्षेत्र की नदियों से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन व परिवहनशहडोल. जिले में अवैध रेत उत्खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा केवल रेत माफियाओं की दबंगई नहीं, बल्कि प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जैतपुर थाना क्षेत्र [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Feb 24, 2026

जैतपुर,सोहागपुर व बुढ़ार थाना क्षेत्र की नदियों से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन
शहडोल. जिले में अवैध रेत उत्खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा केवल रेत माफियाओं की दबंगई नहीं, बल्कि प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जैतपुर थाना क्षेत्र की कुनुक नदी से रेत भरे ट्रैक्टर के साथ खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि रेत से लोड ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में उठाकर स्टंट किया जा रहा है। ट्रैक्टर में चालक के अलावा अन्य लोग भी बैठे नजर आ रहे हैं।
यह न केवल यातायात नियमों की अनदेखी है, बल्कि नदी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और खनिज नियमों का भी खुला उल्लंघन प्रतीत होता है। थाना प्रभारी जेपी शर्मा का कहना है कि चालक की तस्दीक करा ली गई है, युवक फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस युवक का स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है उसके खिलाफ पूर्व में इस तरह की स्टंटबाजी पर कार्रवाई की गई है, साथ ही रेत परिवहन का मामला भी दर्ज है।

सरफा नदी से हो रहा रेत का उत्खनन

इसी प्रकार सोहागपुर व बुढ़ार थाना क्षेत्र के सरफा नदी से रेत का अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। यहां से दिन दहाड़े हाइवे पुल के नीचे से ट्रैक्टर के माध्यम से रेत लोड करते देखा जा रहा है। कुछ राहगीरों ने रेत उत्खन्न का वीडियो बनाकर सोमवार को सोशल मीडिया में वायरल किया है। जानकारी के अनुसार यह क्षेत्र दो थानों की सीमा क्षेत्र में होने के कारण यहां की निगरानी नहीं होती, पुलिस की गठजोड़ से रेत करोबारी बेखौफ होकर रेत का उत्खनन व परिवहन करते हैं। इसक जानकारी संबंधित विभाग सहित पुलिस को भी रहती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / रेत लोड ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट, वायरल वीडियो से खुली प्रशासनिक निगरानी की पोल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वच्छता सर्वेक्षण : मार्च में आएगी टीम, 12500 अंकों का होगा सर्वेक्षण

शहडोल

विद्युत विभाग का फर्जी नियुक्ति आदेश लगाकर 10.50 लाख का लोन लेने वाली महिला गिरफ्तार

शहडोल

10 दुकानों से 22 किलो से अधिक पॉलिथिन जब्त, 2800 का जुर्माना

शहडोल

मरीजों से पूछा सफाई व्यवस्था का हाल, वार्ड में जाकर मरीजों की हिस्ट्री खंगाली

शहडोल

गेहूं के साथ दलहन-तिलहन पर किसानों का रुझान, 3 वर्ष में 15350 हेक्टेयर बढ़ा रकबा

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.