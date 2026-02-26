मजबूर पिता ने बेटी और पत्नी के साथ पिया जहर, उजड़ा पूरा परिवार

शंकर ने मंगलवार रात आत्मघाती कदम उठाया। उसने 36 वर्षीय पत्नी राजकुमारी गुप्ता और बेटी स्वाति को कोल्डड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। साथ ही, खुद भी जहर खा लिया। कुछ ही देर में तीनों की हालत बिगड़ गई। उनके चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई देते ही पड़ोसी जुटने लगे। उन्होंने फौरन तीनों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान स्वाति की मौत हो गई। वहीं, बुधवार शाम शंकर ने भी दम तोड़ दिया। राजकुमारी का इलाज जारी है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के समय उनका बेटा घर पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते वो सुरक्षित है।