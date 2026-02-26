गदा, त्रिशूल और सर्प से बरसेगा रंग, बच्चों को लुभाने बाजार तैयार

शहडोल. रंगो का पर्व रंगोत्सव को पांच दिन शेष रह गए हैं। इसे लेकर बाजार सजने लगा है। बच्चों को लुभाने के लिए पिचकारियों की नई नई वैरायटी बाजार में आई है। व्यापारी वर्ग ने होली पर्व को लेकर तैयारियां शुरु कर दी हैं। नगर के गांधी चौक के साथ ही अन्य स्थलों में दुकानें सजनी लगी हैं। इस बार होलिका दहन में भद्रा और धुरेड़ी में चन्द्रगहण का साया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि भद्रा प्रारंभ होने व समापन के बाद ही होलिका दहन उचित रहेगा। साथ ही ही सूतक व चन्द्रग्रहण की वजह से धुरेड़ी का पर्व अगले दिन मनाना उचित रहेगा।