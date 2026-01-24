आरक्षक ने देर रात खुद को मारी गोली; टूटा मोबाइल व अधूरी बातचीत छोड़ गया शिशिर

परिजनों के मुताबिक, शिशिर किसी पारिवारिक तनाव में नहीं था, लेकिन वह अपनी पोस्टिंग को लेकर असंतुष्ट था। वह पुलिस लाइन की ड्यूटी से ऊब चुका था और पिछले 3-4 महीनों से किसी थाने में या फिर कटनी या जबलपुर के आसपास ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा है कि 5 महीने पहले ही उसे बुढ़ार थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया था, जिससे वह खुश नहीं था।

इनका कहना

आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम का मुख्य कारण मानसिक तनाव होता है। सभी के जीवन में किसी न किसी बात को लेकर स्टे्रस होता है। इसे कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और किसी में इसे बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्किुल कम होती है और ऐसे लोग ही आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं।

डॉ मुकुंद चतुर्वेदी, मनोरोग विशेषज्ञ