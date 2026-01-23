युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल; कुएं में मिली लाश, 24 घंटे तक चला ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

हत्या की आशंका: परिजनों ने पत्नी के आरोपों के साथ लगाया जाम, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में थमा आक्रोश।
शहडोल। केशवाही चौकी अंतर्गत ग्राम पकरिहा में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लापता युवक का शव एक कुएं में उतराता हुआ मिला। इस घटना ने देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन का रूप ले लिया। परिजनों और ग्रामीणों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। कानून व्यवस्था बिगड़ती देख प्रशासन ने धनपुरी, बुढ़ार, अमलाई और जैतपुर थानों सहित भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया।
पुलिस की लापरवाही ले गई जान
मृतक शिवपाल भरिया (31 वर्ष) के परिजनों का आरोप है कि वह 14 जनवरी की रात 8 बजे से लापता था, जिसकी सूचना तत्काल केशवाही चौकी में दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सक्रियता दिखाती, तो शायद शिवपाल की जान बच सकती थी। मृतक की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
समझाइश पर माना परिवार
गुरुवार दोपहर 2 बजे तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। एसडीओपी और कई थाना प्रभारियों की घंटों चली समझाइश और निष्पक्ष जांच के भरोसे के बाद ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद ही पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज सकी। हालांकि, ऐहतियात के तौर पर देर शाम तक गांव में पुलिस का कड़ा पहरा रहा और माहौल गमगीन बना रहा।
डॉग स्क्वाड और एफएसएल की दबिश
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर भेजा। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि, शुरुआती सर्चिंग में डॉग स्क्वाड को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे गुत्थी और उलझ गई है।
पूर्व विधायक और पुलिस के बीच तीखी बहस
घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ भी पकरिहा पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक और थाना प्रभारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसने मौके पर मौजूद भीड़ के गुस्से को और हवा दे दी।
वर्जन
परिजनों को समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता लग पाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, परिजन जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है।
रामजी श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक शहडोल
बड़ी खबरेंView All
शहडोल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग