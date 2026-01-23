युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल; कुएं में मिली लाश, 24 घंटे तक चला ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

पुलिस की लापरवाही ले गई जान

मृतक शिवपाल भरिया (31 वर्ष) के परिजनों का आरोप है कि वह 14 जनवरी की रात 8 बजे से लापता था, जिसकी सूचना तत्काल केशवाही चौकी में दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सक्रियता दिखाती, तो शायद शिवपाल की जान बच सकती थी। मृतक की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।