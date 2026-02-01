एमपी में बड़ी डकैती, बंदूकों से लैस 5 बदमाशों ने किसान दंपती को बनाया बंधक, लाखों के जेवरात लेकर फरार

बताया जा रहा है कि, इलाके में रहने वाले किसान ओमप्रकाश केवट के घर पर बीती देर रात बदमाशों ने धावा बोला। सभी आरोपी बंदूकों और धारदार हथियारों से लैस थे और घर में घुसते ही बदमाशों ने किसान ओमप्रकाश और उनकी पत्नी को हथियारों की नोक पर कब्जे में ले लिया। इसके बाद पति-पत्नी के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर दोनों के मुंह पर टेप चिपका दिया, ताकि वे किसी तरह का शोर न मचा सकें। घर के भीतर करीब आधे घंटे तक बदमाश आतंक मचाते रहे। अलमारियों और संदूकों को खंगालते हुए सोने-चांदी के जेवरात और नकदी समेट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर दंपती को बंधा छोड़कर भाग निकले।