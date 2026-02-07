7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

बोर्ड परीक्षा : दो पेटी और चार ताला लेकर गोपनीय परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे केंद्राध्यक्ष

कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरणशहडोल. जिले में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री का [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Feb 07, 2026

कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण

कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण

कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण
शहडोल. जिले में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। जिले के सभी 59 परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रश्न-पत्र और अन्य गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। सभी केंद्राध्यक्ष दो पेटी और चार ताला के साथ पहुंचे थे।

सामग्री वितरण के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर अर्चना मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहीं, जिनकी देखरेख में एक-एक पैकेट का मिलान कर केन्द्राध्यक्षों को सौंपा गया। देर शाम तक चली इस प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस का अमला मुस्तैद रहा। शासकीय एमएलबी स्कूल में सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे से सामग्री का वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया, जहां जिले के 59 परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ दो-दो प्यून पहुंचे थे। यहां सबसे पहले दूर के परीक्षा केन्द्रों को सामग्री का वितरण किया गया, इसमें ब्यौहारी, बाणसागर व झींकबिजुरी, सीधी, जैतपुर व जयसिंहनगर के परीक्षा केन्द्रों का सामग्री वितरण किया गया। वाहनों में भी सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया था।


इनका कहना है
सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से बोर्ड परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया, परीक्षा केन्द्रों के नजदीकी थानों में गोपनीय सामग्री को रखा गया है।
अमरनाथ सिंह, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बोर्ड परीक्षा : दो पेटी और चार ताला लेकर गोपनीय परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे केंद्राध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फाइलों में दफन 2349 करोड़ का सपना, तकनीकी जांच के भंवर में फंसी 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

शहडोल

मध्याह्न भोजन की जांच सफेद झूठ का पुलिंदा? बच्चों की थाली पर अफसरों की लीपापोती

शहडोल

प्रदूषण से जहरीला हुआ झूला पुल तालाब का पानी, सैकड़ों मछलियों की गई जान

शहडोल

मां से मोहब्बत, बच्चों से बैर और फिर एक दिन…

shahdol
शहडोल

ये क्या… दुकान में चोरी नहीं कर सके तो बाहर लगे CCTV ही चुरा ले गए चोर, देखें वारदात का Video

Shahdol News
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.