बोर्ड परीक्षा : दो पेटी और चार ताला लेकर गोपनीय परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे केंद्राध्यक्ष

सामग्री वितरण के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर अर्चना मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहीं, जिनकी देखरेख में एक-एक पैकेट का मिलान कर केन्द्राध्यक्षों को सौंपा गया। देर शाम तक चली इस प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस का अमला मुस्तैद रहा। शासकीय एमएलबी स्कूल में सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे से सामग्री का वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया, जहां जिले के 59 परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ दो-दो प्यून पहुंचे थे। यहां सबसे पहले दूर के परीक्षा केन्द्रों को सामग्री का वितरण किया गया, इसमें ब्यौहारी, बाणसागर व झींकबिजुरी, सीधी, जैतपुर व जयसिंहनगर के परीक्षा केन्द्रों का सामग्री वितरण किया गया। वाहनों में भी सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया था।