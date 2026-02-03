मां से मोहब्बत, बच्चों से बैर और फिर एक दिन…

जांच के दौरान पुलिस को एक अन्य महिला ने बताया कि उसने 27 जनवरी को मोइशीन खान को खदान पर उतरते देखा था। इस आधार पर पुलिस को मोइशीन पर शक हुआ और पुलिस ने जब उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी मोइशीन ने बताया कि वो ऋतिक की मां से प्यार करता है और उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। 27 जनवरी को वो ऋतिक को बाइक पर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया था और खदान पर ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर शव खदान में फेंक दिया था। वो प्रेमिका के दूसरे बच्चे को मारने की साजिश भी रच चुका था लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।