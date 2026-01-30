‘रानी बेगम’…बन गई शीला यादव, 21 सालों बाद सनातम धर्म में वापसी

जानकारी के अनुसार शीला यादव मूल रूप से ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रा की निवासी हैं। उनके पिता का नाम चिंटोले यादव है। शीला यादव ने वर्ष 1995 में साबिर काजी के साथ निकाह के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और लगभग 21 वर्षों तक वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। हालांकि वहां की जीवनशैली और परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात न कर पाने के कारण वर्ष 2018 में उन्होंने तलाक ले लिया था। इसके बाद से ही पुनः हिंदू धर्म में लौटने का मन बना चुकी थीं, जो अब धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।