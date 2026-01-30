30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

‘रानी बेगम’…बन गई शीला यादव, 21 सालों बाद सनातम धर्म में वापसी

MP News: शीला यादव ने अपने इस निर्णय का श्रेय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा चलाए जा रहे घर वापसी और हिंदू राष्ट्र अभियान को दिया।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Astha Awasthi

Jan 30, 2026

Sanatan Dharma

Sanatan Dharma (Photo Source - Patrika)

MP News:मध्यप्रदेश के छतरपुर में शहर के वार्ड 11 की पूर्व पार्षद रानी बेगम ने एक बार फिर सनातन धर्म अपना लिया है। शहर की अनगढ़ टौरिया पर धार्मिक कार्यक्रम में साधु-संतों की उपस्थिति और हनुमान जी को साक्षी मानकर विधिवत शुद्धिकरण के बाद उनकी घर वापसी कराई गई। इस अवसर पर उन्होंने अपना मूल नाम शीला यादव पुनः धारण किया।

स्वीकार किया था इस्लाम धर्म

जानकारी के अनुसार शीला यादव मूल रूप से ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रा की निवासी हैं। उनके पिता का नाम चिंटोले यादव है। शीला यादव ने वर्ष 1995 में साबिर काजी के साथ निकाह के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और लगभग 21 वर्षों तक वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। हालांकि वहां की जीवनशैली और परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात न कर पाने के कारण वर्ष 2018 में उन्होंने तलाक ले लिया था। इसके बाद से ही पुनः हिंदू धर्म में लौटने का मन बना चुकी थीं, जो अब धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।

हिंदू राष्ट्र अभियान को दिया श्रेय

शीला यादव ने अपने इस निर्णय का श्रेय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा चलाए जा रहे घर वापसी और हिंदू राष्ट्र अभियान को दिया। कार्यक्रम में जानराय टौरिया के महंत भगवानदास श्रंगारी, अनगढ़ टौरिया महंत महावीर दास, पं. सौरभ तिवारी, राजकुमार अवस्थी के साथ बड़ी संख्या में संत, पुजारी और धर्मानुयायी उपस्थित रहे।

कोई दबाव नहीं…

पंडित सौरभ तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर पंडितों द्वारा उनका शुद्धिकरण कराया गया और पूजन एवं धार्मिक संस्कार संपन्न कराए गए। सनातन धर्म में वापसी के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह निर्णय उन्होंने पूरी तरह अपनी इच्छा से लिया है और उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। शीला यादव का कहना है कि सनातन धर्म उन्हें आत्मिक शांति देता है और यही उनका मूल धर्म है।

ये भी पढ़ें

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 04:17 pm

Published on:

30 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / ‘रानी बेगम’…बन गई शीला यादव, 21 सालों बाद सनातम धर्म में वापसी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में बदलाव, 40% आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न

10th and 12th board exams
छतरपुर

स्वास्थ्य शिविरों के नाम पर शहर में ठगी का संगठित खेल, मरीजों को डराकर महंगे निजी हायर सेंटर रेफर करने का बन चुका है पूरा मॉडल

camp
छतरपुर

हाई-टेक ट्रैफिक पार्क: बच्चों और युवाओं के लिए सडक़ सुरक्षा और मनोरंजन का अनोखा केंद्र, आज होगा शुभारंभ

traffic park
छतरपुर

MP के इस ऐतिहासिक शहर में मिला 500 साल पुराना खजाना, लूटने उमड़ा पूरा गांव

Chhatarpur
छतरपुर

सागर-कबरई फोरलेन निर्माण की आड़ में जिले में मुरम का संगठित अवैध उत्खनन, बिना लीज और अनुमति कंपनियां कर रहीं करोड़ों की खनिज चोरी

mining
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.