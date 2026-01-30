10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में बदलाव, 40% आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न

मंडल का कहना है कि इस बदलाव से छात्रों के पास होने की संभावना बढ़ेगी और बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार आएगा। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी में मूल्यांकन व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। सामान्य विषयों में सैद्धांतिक अंकों की संख्या अस्सी और प्रायोगिक बीस अंक रखी गई है। प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक सत्तर और प्रायोगिक तीस अंक होंगे। बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक की सीमा पहले की तरह तैंतीस प्रतिशत रहेगी।