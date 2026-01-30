हाई-टेक ट्रैफिक पार्क: बच्चों और युवाओं के लिए सडक़ सुरक्षा और मनोरंजन का अनोखा केंद्र, आज होगा शुभारंभ

पार्क की विशेषताओं में प्रैक्टिकल लर्निंग का मुख्य स्थान है। पार्क में सडक़ किनारे लगे सभी महत्वपूर्ण ट्रैफिक संकेतों और बोर्डों को प्रदर्शित किया गया है, ताकि आगंतुक इन्हें देखकर समझ सकें। ट्रैफिक लाइट और विभिन्न सिग्नलों के काम करने के तरीके को विस्तार से समझाया जाएगा। पार्क का डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि आने वाले आगंतुक प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और सुखद अनुभव का आनंद ले सकें। साथ ही सडक़ पर चलने वाली छोटी-छोटी सावधानियों और यातायात नियमों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। यातायात प्रभारी प्रस्पति कुमार साकेत ने बताया कि इस ट्रैफिक पार्क का मुख्य उद्देश्य सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाना और नई पीढ़ी को नियमों का पालन करने वाला जिम्मेदार नागरिक बनाना है। उन्होंने कहा कि यह पार्क मनोरंजन और शिक्षा का अद्वितीय संयोजन प्रस्तुत करेगा।