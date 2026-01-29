सागर-कबरई फोरलेन निर्माण की आड़ में जिले में मुरम का संगठित अवैध उत्खनन, बिना लीज और अनुमति कंपनियां कर रहीं करोड़ों की खनिज चोरी

फोरलेन निर्माण का कार्य मोहारी से साठिया घाटी तक जीत इंफ्रास्ट्रक्चर और साठिया घाटी से शहर की सीमा से लगे चौका तक वेल्जी रत्ना सोराठिया इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। आरोप है कि इन एजेंसियों द्वारा हीरापुर से लगे क्षेत्रों सहित कई स्थानों पर मनमानी तरीके से मुरम का अवैध खनन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रोजेक्ट में खुलेआम खनिज चोरी से न केवल नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि एनएचएआई की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।