MP के इस ऐतिहासिक शहर में मिला 500 साल पुराना खजाना, लूटने उमड़ा पूरा गांव

हालांकि अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अब तक करीब 50 से 100 सिक्के मिल चुके हैं। ये सिक्के गांव के ही 15 से 20 लोगों के हाथ लगे हैं। लोगों का यहां तक दावा है कि ये सिक्के करीब 500 साल पुराने और शुद्ध सोने के हैं। प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही सिक्कों की ऐतिहासिकता की कोई पुष्टि की गई है।