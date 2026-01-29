29 जनवरी 2026,

गुरुवार

इंदौर

वर्दी, हथियार, हथकड़ी के साथ रील बनाकर फंसे डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर बड़ा एक्शन

MP News: डांसिंग कॉप रणजीत सिंह की अनुशासनहीनता को पत्रिका ने प्रमुखता से किया था प्रकाशित, तब अफसरों ने लिया संज्ञान और कर दिया डिमोशन...

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 29, 2026

Dancing Cop Ranjeet Singh Demoted

Dancing Cop Ranjeet Singh Demoted(patrika photo)

MP news Dancing Cop Ranjeet Singh Demoted: पुलिस की वर्दी, सरकारी हथियार और हथकड़ी के साथ रौबदार रील बनाने वाले प्रधान आरक्षक रणजीत सिंह का विभाग ने डिमोशन कर दिया है। बुधवार को आरक्षक बनाने का आदेश जारी किया। रणजीत के खिलाफ एक और विभागीय जांच चल रही है। ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ रहते चर्चा में आए रणजीत पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। इसके बाद उन्हें लाइन अटैच किया था।

पत्रिका ने प्रमुखता से किया था प्रकाशित

रणजीत ने यहां भी अनुशासनहीनता करते हुए वर्दी में जेल के बाहर खड़े होकर रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अफसरों ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की तो रणजीत ने रील डिलीट कर दी। हालांकि अधिकारियों ने इस पर खासी नाराजगी जाहिर की थी।

Published on:

29 Jan 2026 10:24 am

वर्दी, हथियार, हथकड़ी के साथ रील बनाकर फंसे डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर बड़ा एक्शन
