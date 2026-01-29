वर्दी, हथियार, हथकड़ी के साथ रील बनाकर फंसे डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर बड़ा एक्शन

MP news Dancing Cop Ranjeet Singh Demoted: पुलिस की वर्दी, सरकारी हथियार और हथकड़ी के साथ रौबदार रील बनाने वाले प्रधान आरक्षक रणजीत सिंह का विभाग ने डिमोशन कर दिया है। बुधवार को आरक्षक बनाने का आदेश जारी किया। रणजीत के खिलाफ एक और विभागीय जांच चल रही है। ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ रहते चर्चा में आए रणजीत पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। इसके बाद उन्हें लाइन अटैच किया था।