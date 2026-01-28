इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, किडनी इनफेक्शन की शिकार डॉक्टर की पत्नी ने दम तोड़ा

लक्ष्मी रजक जैन भागीरथपुरा इलाके की दूध वाली गली में रहती थीं। बताया जा रहा है कि, वो दूषित पानी से फैले संक्रमण की शिकार होकर ही अस्पताल में भर्ती रह चुकी थीं। हालांकि, कुछ दिन पहले दूषित पानी का संक्रमण कम होने पर उनकी छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन, वो किडनी इनफेक्शन का शिकार हो गई थीं। विडंबना ये रही कि, उनके पति स्वर्गीय डॉ. के.डी. रजक ने जीवनभर मरीजों का इलाज किया, लेकिन उनके ही परिवार को यह त्रासदी झेलनी पड़ी। परिजन की मानें तो रविवार को लक्ष्मी रजक को अचानक घबराहट बढ़ गई। साथ ही, पेट में असहनीय दर्द भी उठा। हालत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।