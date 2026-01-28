28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, किडनी इनफेक्शन की शिकार डॉक्टर की पत्नी ने दम तोड़ा

30th Death In Bhagirathpura : लक्ष्मी रजक जैन भागीरथपुरा इलाके की दूध वाली गली में रहती थीं। बताया जा रहा है कि, वो दूषित पानी से फैले संक्रमण की शिकार होकर किडनी इनफेक्शन का शिकार हो गई थीं।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 28, 2026

30th Death In Bhagirathpura

इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत (Photo Source- Patrika)

30th Death In Bhagirathpura : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की दोपहर जहां क्षेत्र में रहने वाले 62 वर्षीय पहलवान खूबचंद बंधोनिया ने दम तोड़ा था तो अभी खबर सामने आई है कि, इसी दिन इलाके की एक बुजुर्ग महिला की भी दूषित पानी के कारण मौत हुई है। अब इलाके में जारी मौतों का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। लगातार बढ़ते जा रहे मौत के मामलों ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है।

लक्ष्मी रजक जैन भागीरथपुरा इलाके की दूध वाली गली में रहती थीं। बताया जा रहा है कि, वो दूषित पानी से फैले संक्रमण की शिकार होकर ही अस्पताल में भर्ती रह चुकी थीं। हालांकि, कुछ दिन पहले दूषित पानी का संक्रमण कम होने पर उनकी छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन, वो किडनी इनफेक्शन का शिकार हो गई थीं। विडंबना ये रही कि, उनके पति स्वर्गीय डॉ. के.डी. रजक ने जीवनभर मरीजों का इलाज किया, लेकिन उनके ही परिवार को यह त्रासदी झेलनी पड़ी। परिजन की मानें तो रविवार को लक्ष्मी रजक को अचानक घबराहट बढ़ गई। साथ ही, पेट में असहनीय दर्द भी उठा। हालत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

सीएचएल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अवधेश गुप्ता ने बताया कि, जांच में लक्ष्मी रजक की किडनी में गंभीर संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण तेजी से फैल चुका था और अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद मंगलवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि, उनके पति का निधन भी महज 17 माह पहले ही हुआ है। ऐसे में उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

बंधोनिया परिवार ने शव रख कर किया चक्काजान

इधर, भागीरथपुरा में ही रहने वाले 62 वर्षीय पूर्व पहलवान खूबचंद बंधोनिया की भी उल्टी-दस्त से बिगड़ी हालत के बाद मौत हुई थी। उनके साथ भागीरथपुरा की 29वीं मौत का आरोप लगाते हुए परिजन ने कहा कि, इलाके में लंबे समय से सीवरेज मिश्रित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिसकी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अखाड़े में बड़े-बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाले खूबचंद दूषित पानी पीकर संक्रमण की चपेट में आए और जिंदगी की जंग हार गए।

ये भी पढ़ें

भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले
रीवा
BJP MLA Pradeep Patel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, किडनी इनफेक्शन की शिकार डॉक्टर की पत्नी ने दम तोड़ा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

’17 किमी.’ का रूट तय, एमपी के इस जिले में मार्च 2026 तक चलेगी मेट्रो

Metro Project
इंदौर

हो गया किनारा, छुट्टी लेकर आखिरी दांव लगा रहे कैलाश…!

Urban Administration Minister Kailash Vijayvargiya
इंदौर

भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत, उल्टी-दस्त से ग्रस्त पहलवान ने दम तोड़ा

29th Death Reported In Bhagirathpura
इंदौर

एमपी में 6 दिन बाद कुंड में मिली रिटायर्ड टीआई के बेटे की बॉडी

indore hindi news
इंदौर

हॉस्टल छोड़ने के बहाने छात्रा से ज्यादती, नई बुलेट ने पकड़वाया

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.