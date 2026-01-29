29 जनवरी 2026,

गुरुवार

इंदौर

इंदौर में दूषित पानी पीकर जान गवाने वालों की अस्थियां हरिद्धार ले जाएगी कांग्रेस, फरवरी में मोक्ष यात्रा का ऐलान

Contaminated Water Case : भागीरथपुरा में दूषित पानी पीकर जान गवाने वाले मृतकों की अस्थियों का विसर्जन हरिद्धार में होगा। कांग्रेस सेवादल ने फरवरी माह में मोक्ष यात्रा निकालने का ऐलान किया है।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 29, 2026

Contaminated Water Case

कांग्रेस सेवादल ने किया मोक्ष यात्रा का ऐलान (Photo Source- Patrika)

Contaminated Water Case : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी कांग्रेस सेवादल ने उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस सेवादल ने फरवरी माह में मोक्ष यात्रा आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके तहत मृतकों की अस्थियों का विसर्जन और क्रियाकर्म हरिद्धार में किया जाएगा।

सेवादल के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव के अनुसार, मोक्ष यात्रा फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस की ओर से यात्रा, ठहराव और कर्मकांड समेत सभी धार्मिक व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। इसके लिए भागीरथपुरा इलाके में सेवादल के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है।

पीड़ित परिवारों से करेंगे संपर्क

कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अवनिश भार्गव का कहना है कि, भागीरथपुरा के ज्यादातर प्रभावित परिवार निम्न और मध्यम वर्ग के हैं। पहले उन पर अपनों की बीमारी और उपचार का आर्थिक बोझ पड़ा, इसके बाद उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। ऐसे में कई परिवार अस्थि विसर्जन जैसी धार्मिक परंपराएं निभाने की स्थिति में तक नहीं हैं।

मानवीय सेवा का संकल्प

अवनिश भार्गव ने कहा कि, इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सेवादल ने ये सेवाकार्य करने का संकल्प लिया है। ठाकुर दीपेंद्र सिंह और रानू मलोरिया को मृतकों के परिजन से संपर्क करने और हरिद्धार जाने के इच्छुक परिवारों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

समूह या अलग-अलग यात्रा की सुविधा

वहीं, जिला अध्यक्ष मुकेश यादव का कहना है कि, अगर मृतकों के परिजन सामूहिक रूप से हरिद्धार जाना चाहेंगे तो उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। वहीं, छोटे-छोटे समूहों में यात्रा करने की इच्छा रखने वालों के लिए भी अलग से प्रबंध किया जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान सेवादल के कार्यकर्ता सभी व्यवस्थाएं संभालेंगे।

Published on:

29 Jan 2026 08:07 am

इंदौर में दूषित पानी पीकर जान गवाने वालों की अस्थियां हरिद्धार ले जाएगी कांग्रेस, फरवरी में मोक्ष यात्रा का ऐलान
इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

