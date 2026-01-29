इंदौर में दूषित पानी पीकर जान गवाने वालों की अस्थियां हरिद्धार ले जाएगी कांग्रेस, फरवरी में मोक्ष यात्रा का ऐलान

Contaminated Water Case : देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी कांग्रेस सेवादल ने उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस सेवादल ने फरवरी माह में मोक्ष यात्रा आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके तहत मृतकों की अस्थियों का विसर्जन और क्रियाकर्म हरिद्धार में किया जाएगा।