28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

’17 किमी.’ का रूट तय, एमपी के इस जिले में मार्च 2026 तक चलेगी मेट्रो

Metro Project: लगभग 5 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए जियो-टेक्निकल स्टडी (सर्वे) का टेंडर जारी कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 28, 2026

Metro Project

Metro Project प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Metro Project:एमपी के इंदौर शहर में खजराना से रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो टनल को लेकर मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में रूट संशोधन का फैसला होने के करीब डेढ़ महीने बाद अब लगभग 5 किमी लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए जियो-टेक्निकल स्टडी (सर्वे) का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सर्वे अंडरग्राउंड निर्माण की तकनीकी संभावनाओं और जोखिमों को तय करेगा।

इधर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक करीब 17 किलोमीटर के हिस्से में मार्च 2026 से मेट्रो ट्रेन संचालन का लक्ष्य तय किया है। अगले महीने सीएमआरएस (कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी) की टीम सुरक्षा ऑडिट के लिए इंदौर पहुंचने वाली है। इसके साथ ही सभी 16 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

तीन स्टेशन, एक हटाया

जियो-टेक्निकल सर्वे लगभग 5 किलोमीटर के हिस्से में किया जाएगा। इस रूट पर खजराना, बंगाली चौराहा और पलासिया चौराहे पर अंडरग्राउंड स्टेशन प्रस्तावित हैं। पहले पत्रकार कॉलोनी चौराहे पर स्टेशन बनाया जाना था, लेकिन उसे हटाने का फैसला किया गया, जिससे लगभग 300 करोड़ रुपए की बचत होगी।

एक साल से ज्यादा लग सकता है समय

अधिकारियों के मुताबिक, सर्वे में 2 से 3 महीने लगेंगे। इसके बाद डीपीआर तैयार करने, पुराने टेंडर को शॉर्ट टर्मिनेट कर नया ठेका देने और निर्माण शुरू होने में एक साल से अधिक का समय लग सकता है। इसके बाद ही इस सेक्शन पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

स्टेशनों पर पार्किंग बनेगी एजेंसियों की तलाश

मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने सभी 16 स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए भी एजेंसियों को आमंत्रित किया है। फिलहाल कई स्टेशनों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति भी जताई थी। मेट्रो ने इंदौर विकास प्राधिकरण से पार्किंग के लिए जमीन मांगी है।

रूट को लेकर लंबा विवाद, अब आगे बढ़ी प्रक्रिया

मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर लंबे समय तक सहमति नहीं बन पाई थी। पहले एयरपोर्ट से एमजी रोड तक अंडरग्राउंड और रोबोट चौराहे से पलासिया तक एलिवेटेड कॉरिडोर तय किया गया था। बाद में जनप्रतिनिधियों ने खजराना से पलासिया तक अंडरग्राउंड मेट्रो चलाने का सुझाव दिया, जिसके चलते पूरा काम ठहर गया था।

14 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुई बैठक में खजराना से पलासिया तक अंडरग्राउंड मेट्रो पर अंतिम फैसला हुआ। इस बदलाव से परियोजना लागत में करीब 900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी, जिसका वहन राज्य सरकार करेगी।

ये भी पढ़ें

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ’17 किमी.’ का रूट तय, एमपी के इस जिले में मार्च 2026 तक चलेगी मेट्रो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हो गया किनारा, छुट्टी लेकर आखिरी दांव लगा रहे कैलाश…!

Urban Administration Minister Kailash Vijayvargiya
इंदौर

भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत, उल्टी-दस्त से ग्रस्त पहलवान ने दम तोड़ा

29th Death Reported In Bhagirathpura
इंदौर

एमपी में 6 दिन बाद कुंड में मिली रिटायर्ड टीआई के बेटे की बॉडी

indore hindi news
इंदौर

हॉस्टल छोड़ने के बहाने छात्रा से ज्यादती, नई बुलेट ने पकड़वाया

indore
इंदौर

इंदौर में महिला मित्र के घर में खूनी खेल, युवक ने युवती उसकी मां और भाई को मारे चाकू और फिर….

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.