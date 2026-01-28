’17 किमी.’ का रूट तय, एमपी के इस जिले में मार्च 2026 तक चलेगी मेट्रो

Metro Project:एमपी के इंदौर शहर में खजराना से रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो टनल को लेकर मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में रूट संशोधन का फैसला होने के करीब डेढ़ महीने बाद अब लगभग 5 किमी लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए जियो-टेक्निकल स्टडी (सर्वे) का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सर्वे अंडरग्राउंड निर्माण की तकनीकी संभावनाओं और जोखिमों को तय करेगा।