Induction Rate: 40% तक बढ़े इडंक्शन के रेट, कई जगह हुई शार्टेज

इतना ही नहीं, गैस की तरह ही इंडक्शन की भी शार्टेज मार्केट में देखने को मिल रही है। गैस नहीं मिलने से कई तरह के विकल्पों को अपनाया जा रहा है। घरों में बिजली से खाना बनाने के लिए इंडक्शन सबसे आगे है। इंडक्शन व्यापार से जुड़े जानकारों का कहना है कि पहले जहां एक दुकान पर महीनेभर में 100 इंडक्शन बिकते थे, अब दिनभर में 300 इंडक्शन बिक रहे हैं। पिछले सप्ताह से इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढऩे से कंपनियां आसानी से सप्लाय नहीं कर पा रही है।