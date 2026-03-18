Indore EV Charging Blast: घर पर ‘EV गाड़ी’ चार्ज करते समय न करें ये 5 गलतियां, पड़ सकती भारी

Indore EV Charging Point Blast: मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 मार्च की सुबह एक घर में भीषण आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने सभी को चौंका दिया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हादसे का कारण घर के बाहर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक कार थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने से ये भयावह हादसा हुआ है। एक छोटे से स्पार्क ने इतने बड़े अग्निकांड का रूप धारण कर लिया कि, घर में सो रहे परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला और 8 लोगों ने जिंदा जलकर अपनी जान दे दी, जबकि 3 लोग गंभीर झुलसने से अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।