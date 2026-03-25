‘जिन्हें भाजपा में जाना है चले जाएं’, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव का बड़ा बयान

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस में हर कार्यकर्ता का महत्व है। भागीरथपुरा की घटना पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, हमें प्रदेश सरकार की असफलताओं की जानकारी जनता के बीच पहुंचाना होगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी संबोधित किया। मतदाता सूची पदाधिकारी शैलेष गर्ग को सौंपी गई। सत्यनारायण पटेल, रमेश उस्ताद यादव, अर्चना जायसवाल, विनय बाकलीवाल, राजेश चौकसे, राजा चौकसे, केके मिश्रा, अमन बजाज, राजू भदौरिया आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस का आयोजन गांधी भवन के अंदर हुआ जहां पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने पर कुछ लोगों ने विरोध किया था।