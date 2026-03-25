MP के इस जिले सपना होगा सच, 4000 करोड़ में बनेगी रिंगरोड, DPR हो रहा तैयार

Ring Road construction will be done in 4000 crores (फोटो- Freepik)
MP news: मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बढ़ते ट्रैफिक के मद्देजनर महसूस हो रही रिंगरोड की जरूरत हाइवे से पूरी होगी। उत्तरी बायपास हाईवे रिंगरोड का सपना साकार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नए हाइवे के रूट को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही तय रूट के आधार पर डीपीआर तैयार करायी जाएगी। पूरी उम्मीद है कि दक्षिणी बायपास का कार्य पूर्ण होने के साथ ही उत्तरी बायपास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
वर्तमान में विदिशा शहर के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा को विदिशा अशोकनगर और विदिशा-सागर हाइवे कवर कर रहा है। वर्तमान में उत्तर दिशा में फोरलेन हाइवे के निर्माण की कवायद शुरू की गई है। यह हाईवे अशोकनगर व सागर जाने वाले हाईवे को जोड़ेगा। इस तरह शहर के चारों ओर फोरलेन हाईवे तैयार हो जाएगा, जो एक रिंगरोड का कार्य करेगा। रिंगरोड के जरिए ऐसे वाहन शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे, जिन्हें दूसरे जिलों में जाना है। इस स्थिति में शहर पर यातायात का दबाव कम होगा। भविष्य में आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद भी शहरवासियों को यातायात की समस्या से दोचार नहीं होना पड़ेगा।
शहर के नए यानी उत्तरी बायपास के लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने बजट के स्वीकृति को हरी झंडी दे दी है। अधिकारियों के अनुसार हाइवे का एलाइनमेंट निर्धारित करने के साथ डीपीआर तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। डीपीआर तैयार होते हुए नए हाईवे का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के मद्देनजर भेज दिया जाएगा।
उत्तरी बायपास को लेकर प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। अभी वक्त लगेगा, लेकिन हाईव निर्माण को लेकर प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिलना तय है। अभी एलाइनमेंट और डीपीआर को लेकर कार्य किया जा रहा है।- सिद्धांत सिंघई, परियोजना (MP news)
बड़ी खबरेंView All
विदिशा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग