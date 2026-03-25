MP के इस जिले सपना होगा सच, 4000 करोड़ में बनेगी रिंगरोड, DPR हो रहा तैयार

वर्तमान में विदिशा शहर के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा को विदिशा अशोकनगर और विदिशा-सागर हाइवे कवर कर रहा है। वर्तमान में उत्तर दिशा में फोरलेन हाइवे के निर्माण की कवायद शुरू की गई है। यह हाईवे अशोकनगर व सागर जाने वाले हाईवे को जोड़ेगा। इस तरह शहर के चारों ओर फोरलेन हाईवे तैयार हो जाएगा, जो एक रिंगरोड का कार्य करेगा। रिंगरोड के जरिए ऐसे वाहन शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे, जिन्हें दूसरे जिलों में जाना है। इस स्थिति में शहर पर यातायात का दबाव कम होगा। भविष्य में आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद भी शहरवासियों को यातायात की समस्या से दोचार नहीं होना पड़ेगा।