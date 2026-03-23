MP में नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, इन गांवों से ली जाएगी जमीन

बता दें कि, रेलवे विभाग ने 8 मार्च को सेंधवा की अनुभाग की अधिग्रहण सूची जारी की है। जिसमें सेंधवा विधानसभा के तहत कुल 11 गांवों के 286 भूस्वामी की भूमि अधिग्रहण की सीमा में आ रहे है। अधिसूचना के अनुसार सेंधवा विधानसभा के कुल 11 गांवों में 286 भूस्वामियों की कुल 620.848 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित किया है। जिसमें से 126.123 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जाना है। भामनिया गांव के 44 किसानों की 42.42 हेक्टेयर भूमि में से 11.0849 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत होगी। बाबदड़ गांव के 22 भूस्वामियों की 14.7590 में से 5.1287 हेक्टेयर भूमि, ग्राम अंजनागव में 74 भूस्वामियों की 95.0284 में से 15.3649 हेक्टेयर भूमि, नवलपुरा गांव के 55 भूस्वामियों की 49,998 में से 11.2027 हेक्टेयर भूमि, बनिहार गांव के 36 भूस्वामियों की 34.8010 में से 10.5190 हेक्टेयर भूमि, कलाकदा गांव के 40 किसानों की 50.127 में से 10.3908 हेक्टेयर भूमि, जामली गांव के 32 भूस्वामियों की 58.31 में से 8.5562 हेक्टेयर भूमि, बाकी गांव उर्फ गोई के 50 भूस्वामियों की 56.0466 में से 14.0735 हेक्टेयर भूमि, छोटा जुलवानिया के 30 भूस्वामियों की 40.0290 में से 6.6155 हेक्टेयर भूमि, सोलवन गांव के 54 भूस्वामियों की 61.6450 में से 12.4657 हेक्टेयर भूमि और मप्र महाराष्ट्र सीमा से लगे अंतिम मालवन गांव के 42 भूस्वामियों की 117 में से 20.7220 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की संभावना है।