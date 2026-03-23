MP में गरजा बुलडोजर, 30 मकान जमींदोज, सामान लेकर बाहर खड़े दिखे लोग

रेलवे की जमीन पर बने लगभग 30 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई ने संजय नगर वार्ड में हड़कंप मचा दिया। कई वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को अचानक अपने घरों से बेघर होना पड़ा। लोगों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई स्पष्ट सूचना या पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिसके कारण वे अपना सामान तक ठीक से नहीं समेट पाए। कार्रवाई के दौरान कई परिवार खुले मैदान में अपने सामान के साथ खड़े नजर आए, जिससे उनकी स्थिति की गंभीरता साफ झलक रही थी।