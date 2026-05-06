LPG : शादी कार्ड दिखाओ सिलेंडर ले जाओ का कथित आदेश थोथा, एक भी नहीं हुई डिलिवरी

वैवाहिक कार्यक्रमों में अधिकतर परिवारों ने रिश्तेदारों से घरेलू सिलेंडर का जुगाड़ किया। इस बीच कुछ एजेंसियों ने लंबे समय से उपयोग नहीं हो रहे उज्ज्वला आदि के सिलेंडरों की डिलिवरी की है। दो मई को नवीन मंडी क्षेत्र में स्थित विवाह घर में शादी थी, जिसमें सिलेंडर कम हो गए। अचानक लकडिय़ों के चूल्हे पर भोजन पकाना पड़ा। परिवार के लोगों के अनुसार शादी दिखाओ सिलेंडर ले जाओ के तहत एजेंसी संचालक के पास गए तो यह कहते हुए मना कर दिया कि इस तरह का कोई आदेश हमारे पास नहीं आया है।