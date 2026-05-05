ओवर स्पीड का कहर: चार माह में 80 मौतें, सिस्टम व जागरूकता दोनों नाकाम

नेशनल और स्टेट हाइवे पर दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। इन सड़कों पर वाहनों की रफ्तार अधिक रहती है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। खंडवा-अमरावती स्टेट हाइवे और सनावद-पुनासा रोड पर गति सीमा तय करने के लिए कहीं भी बोर्ड नहीं लगे हैं, टर्न पर भी संकेतक नहीं लगाए गए हैं। जिससे वाहन चालकों को संभावित खतरे का समय पर अंदाजा नहीं हो पाता। रात के समय यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है।