मौसम@ 40 डिग्री : कुत्तों का बदला बिहेवियर, 60 दिन में 760 लोगों को बनाया शिकार

निगम का एनिमल बर्थ नियंत्रण सेंटर ( एबीसी ) चार माह से एक्टेंशन पर था। दिसंबर में टेंडर खत्म होने के बाद अप्रेल में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। इस बार 21 लाख का टेंडर खुला है। लेकिन अभी तक कार्य आदेश जारी नहीं हुआ है। बीते साल दिसंबर-25 तक 18 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। तिथि खत्म होने के बाद एक्सटेंशन पर व्यवस्था संचालित हो रही है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी कार्य आदेश जारी नहीं हुआ है।