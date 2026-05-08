जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे जिला पंचायत सदस्य, स्थाई समितियों की नहीं हो रहीं रेगुलर बैठकें

जिला पंचायत की अधिकांश बैठकें हंगामा की भेंट चढ़ गईं हैं। कुछ बैठकों को छोड़ दे तो अधिकतर बैठकें सिर्फ खानापूर्ति तक सीमित रहीं। स्थाई समितियों की बैठकें तो भगवान भरोसे हैं। अधिकतर समितियों की बैठकें एक साल से नहीं हो रहीं हैं। जबकि नियम है कि स्थाई समितियों की बैठकें हर माह 15 तारीख को अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दिलचस्प यह कि गुरुवार को पत्रिका ने स्थाई समितियों के कुछ सभापतियों और उनके सदस्यों से चर्चा की तो अधिकांश को मालूम ही नहीं की अंतिम बैठक कब हुई थी। यही नहीं कई सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि सभापति बैठकें ही नहीं बुला रहे हैं।