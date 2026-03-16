MP में इस नदी पर बनेगा भव्य रिवर फ्रंट, करोड़ों होंगे खर्च, डिजाइन तैयार

नगर पालिका की ओर से तैयार प्रोजेक्ट के अनुसार बेतवा के रंगई घाट से लेकर चरणतीर्थ घाट तक सभी घाटों का सौदर्याकरण और एक दूसरे से जोड़ते हुए पाचवे बनाए जाने की योजना है। घाटों को जोड़ने के साथ ही शहर के सभी नालों को भी एक-दूसरे से लिंक कर गंदा पानी चोरघाट नाला तक लाया जाएगा। वहां से लिफ्ट कर एसटीपी प्लॉट तक पानी पहुंचाते हुए शुद्ध करने का कार्य होगा। योजना में रंगई घाट, बंगला घाट, पुतली घाट, कालिदास डैम, रामघाट, भैरोबाबा घाट, महल घाट, बब्बू घाट, बड़वाला घाट और चरणतीर्थ घाट शामिल है।