एमपी में 1 लाख वेतन पाने वाला कर्मचारी कर रहा था बिजली चोरी, 63 हजार का जुर्माना लगा

गंजबासौदा में इन दिनों बिजली कंपनी बिजली चोरी रोको अभियान जोर-शोर से चला रहा है। हर दिन कहीं न कहीं बिजली चोरी पकड़ी जा रही है और प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिजली कंपनी के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि बिजली कंपनी का ही एक कर्मचारी घर में बिजली की चोरी कर रहा है। इस सूचना पर बिजली कंपनी के AE सन्नी बरगिस अपने साथी कर्मचारियों के साथ संजय गांधी स्मृति कॉलेज के पीछे स्थित गली में पहुंचे। यहां रहने वाले लाइनमैन राजेश किश्ती के घर पर जब बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने जांच की तो पता चला कि लाइनमैन राजेश किश्ती बिजली चोरी कर रहा था।