‘मौत खुद बुलाकर ले आई…’, कैंसर का इलाज कराने आया था साले का परिवार, हो गई अनहोनी

मकान में भीषण आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि घर में करीब 7-8 गैस सिलेंडर भी रखे थे। इनमें से एक सिलेंडर फट गया। वही एसी और फ्रिज के कंप्रेशरों में भी विस्फोट हुए। आग पर काबू पाने के बाद टीम ने भीतर सर्च किया तो जली हुई लाशें पड़ी थीं। टीम ने मकान के तीनों फ्लोर की सर्चिंग की तो सात गैस सिलेंडर पाए गए, जिसे साबूत बाहर निकाल लिया गया। अगर ये सिलेंडर फट जाते तो और भीषण हादसा हो सकता था।