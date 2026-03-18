मोटापा कम करने के लिए फ्री में हो रही ‘बेरिएट्रिक सर्जरी’, 5 लाख आता है खर्च

MP News: आज लोग तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इंदौर के बड़े सरकारी अस्पताल में आसान व सस्ती बेरिएट्रिक सर्जरी उपलब्धता के चलते वे यहां का रुख कर रहे हैं। विदेश से भी लोग आ रहे हैं। एमवायएच अस्पताल में बेरिएट्रिक व मेटाबोलिक क्लीनिक शुरू होने के बाद नि:शुल्क जांच व इलाज के लिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 23 फरवरी से शुरू हुए क्लीनिक में अब तक 33 लोग सर्जरी को पहुंचे हैं। इनमें से तीन की नि:शुल्क सर्जरी हो चुकी है।