इंदौर अग्निकांड पर बड़ा अपडेट, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के समय हुआ ब्लास्ट, आग भड़की तो पास रखे 4 गैस सिलेंडर फटे, अबतक 8 की मौत 3 गंभीर

हालांकि, इस मामले की गहन जांच शुरु कर दी गई है। लेकिन, अबतक की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि, पुगलिया परिवार ने घर के गेट पर देर रात को अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगाई थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ। हैरानी की बात ये है कि, इसी चार्जिंग बोर्ड के नीचे लाइन से एक साथ 15 सिलेंडर रखे थे। बताया जा रहा है कि, हालही में परिवार में आयोजन था, इसी के लिए ये गैस सिलेंडर भी घर लाए गए थे। ये भी जानकारी सामने आई है कि, जिस सिलेंडर पर चार्जिंग बोर्ड से चिंगारी गिरी उसपर कोई कपड़ा रखा था, जिसने आग पकड़ी और देखते ही देखते उसने सिलेंडर को चपेट में ले लिया। फिर क्या था एक एक कर आसपास रखे भरे हुए चार सिलेंडरों में धमाके हुए, जिसने न सिर्फ मकान के एक हिस्से को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया, बल्कि एक सिलेंडर धमाके के साथ गेट के बाहर खड़ी कार से जा टकराया, जिससे कार ने भी आग पकड़ ली।