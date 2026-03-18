Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रकिया बदली, नई प्रणाली लागू

-सबसे पहले परिवहन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। अब यहां पर "Driving License Related Services" चुनें।

-अब यहां पर ड्रॉप-डाउन से 'Madhya Pradesh' चुनें।

-आवेदन करें: 'Apply for DL Renewal' पर क्लिक करें।

-विवरण भरें: अपना डीएल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

-दस्तावेज अपलोड: फॉर्म-9 (आवेदन पत्र), फॉर्म-1A (चिकित्सा प्रमाण पत्र - 40+ आयु के लिए), पुराना लाइसेंस अपलोड करें।

-फीस भुगतान: रिन्यूअल फीस ऑनलाइन जमा करें।

-अपॉइंटमेंट: आरटीओ में दस्तावेज सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें।-इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।