इंदौर में भीषण आग, एक ही परिवार के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत, कई गंभीर

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां के राजबाड़ा इलाके के पास बुधवार सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लगी। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आग से कई लोग बुरी तरह झुलसे हैं जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि एक कार में आग लग गई थी जिसकी लपटें घर तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकलें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरु किया। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी मौके पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने स्थितियों का जायजा लिया।