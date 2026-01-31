शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक में बाधा बने सड़क तक फैले मंदिर-मजार होंगे शिफ्ट

सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक
शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अब ठोस कदम उठाए जाएंगे। पन्ना रोड, नौगांव रोड और छत्रसाल चौक का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे मुख्य मार्गों पर आवागमन सुचारु हो सके। चौड़ीकरण के दौरान सड़क तक फैले मंदिरों को स्थानांतरित किया जाएगा। छत्रसाल चौक स्थित मंदिर, डीआईजी-एसपी बंगले के सामने बने मंदिर तथा एमपीईबी कार्यालय के बाहर स्थित मंदिर को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सहमति बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पंजाब नेशनल बैंक के सामने बने डिवाइडर के कट को पूरी तरह से बंद किया जाएगा, क्योंकि यहां से अनियंत्रित मोड़ के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
सटई रोड और महोबा रोड पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को मुख्य सड़क से हटाकर अंदर की ओर अन्य उपयुक्त स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे बाजार के दिनों में लगने वाले जाम से आम लोगों को राहत मिलेगी। महोबा रोड के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट और रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि रात के समय दृश्यता बढ़े और सड़क सुरक्षा मजबूत हो।पार्किंग सख्ती से होगी लागूचौक बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुराने डीईओ कार्यालय और गल्ला मंडी के पास बनी पार्किंग को तत्काल उपयोग में लाया जाएगा। नौगांव रोड पर सड़क किनारे खड़ी होने वाली बसों को अन्य निर्धारित स्थानों पर खड़ा कराया जाएगा, जिससे यातायात बाधित न हो।
सागर-कानपुर हाईवे के शहर बायपास निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा कराया जाएगा, ताकि भारी वाहनों का दबाव शहर के भीतर कम हो सके। इसके साथ ही शहर में चिन्हित नए ब्लैक स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे और अंधे मोड़ों पर संकेतक बोर्ड व चेतावनी चिन्ह स्थापित किए जाएंगे।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के मुद्दों पर फैसले लिए गए। लेकिन सड़क चौड़ीकरण के बाद से दो साल से अंधेरे में डूबे पन्ना रोड और एक साल से अंधेरे में डूबे सटई रोड में स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। शहरवासियों की इस समस्या को बैठक में नजरअंदाज कर दिया गया।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अगम जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले, परिवीक्षाधीन आईपीएस लेखराज मीणा, संयुक्त कलेक्टर बलवीर रमन, नगरपालिका सीएमओ माधुरी शर्मा, ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत, खनिज अधिकारी अमित मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
