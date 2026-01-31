शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक में बाधा बने सड़क तक फैले मंदिर-मजार होंगे शिफ्ट

सटई रोड और महोबा रोड पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को मुख्य सड़क से हटाकर अंदर की ओर अन्य उपयुक्त स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे बाजार के दिनों में लगने वाले जाम से आम लोगों को राहत मिलेगी। महोबा रोड के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट और रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि रात के समय दृश्यता बढ़े और सड़क सुरक्षा मजबूत हो।पार्किंग सख्ती से होगी लागूचौक बाजार क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुराने डीईओ कार्यालय और गल्ला मंडी के पास बनी पार्किंग को तत्काल उपयोग में लाया जाएगा। नौगांव रोड पर सड़क किनारे खड़ी होने वाली बसों को अन्य निर्धारित स्थानों पर खड़ा कराया जाएगा, जिससे यातायात बाधित न हो।