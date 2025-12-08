इंदौर में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, वॉटर कैनन से भी नहीं रुके सैकड़ों कार्यकर्ता

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस, प्रशासन अलर्ट था। कलेक्ट्रेट के बाहर जबर्दस्त बैरिकेडिंग कर दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया था। युवक कांग्रेस की रैली पास आते ही पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे तनाव की स्थिति बन गई। कार्यकर्ता रोड पर ही धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की कोशिश की। तब पुलिस ने वॉटर कैनन का उपयोग किया। पानी की तेज बौछारों के बीच भी कई कार्यकर्ता आगे बढ़ते गए। पुलिस और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तनातनी चलती रही।