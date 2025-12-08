IndiGo Flights Status: 23 उड़ाने रद्द, यात्रियों से वसूला जा रहा ज्यादा किराया, सरकार का आदेश हवा

उड़ान निरस्त होने पर इंडिगो एयरलाइंस अपनी मजर्जी से यात्रियों के लिए अन्य फ्लाइट तय कर रहा है। उड़ानों के अन्य समय और दिन की बिना पूछे बुकिंग की जा रही है। यात्री दिलीप जैन और आशा जैन की इंदौर से मुंबई की उड़ान 4 दिसंबर को थी। इसके निरस्त होने पर 5 दिसंबर की बुकिंग कर दी। वह भी निरस्त हुई तो 6 दिसंबर सुबह और फिर शाम की बुक कर दी गई। उन्हें रिफंड में दिक्कत आ रही है। (mp news)