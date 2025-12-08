IndiGo Flights Status: 23 उड़ाने रद्द, यात्रियों से वसूला जा रहा ज्यादा किराया, सरकार का आदेश हवा

23 IndiGo flights cancelled from indore airport (फोटो- IndiGo facebook handle)
IndiGo Flights Cancelled:इंदौर से हवाई यात्रियों का पांचवा दिन भी फजीहत वाला रहा। रविवार को इंडिगो की 23 उड़ाने निरस्त होने के साथ कई उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट पर यात्री परेशान होते रहे। सरकार के निर्धारित किराया लेने के निर्देश भी भी हवा हो गए। कई एयरलाइंस कंपनियों ने ज्यादा किराया वसूला। अधिकांश यात्रियों को रिफंड नहीं मिला है। (mp news)
देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट (Indore Airport) पर बड़ी संख्या में उड़ाने लेट और निरस्त होने से यात्री परेशान हुए। एयरपोर्ट के बाहर इंडिगो काउंटर पर पूछताछ करने वालों की भीड़ रही। घंटो परेशान होने के बाद कई यात्रियों ने अपनी यात्रा निरस्त कर दी तो किसी ने सड़क मार्ग से आना-जाना किया। हालांकि इंडिगो ने उड़ानों की देरी को कुछ हद तक कंट्रोल किया है। विवार को सुबह से उड़ाने निरस्त होने का सिलसिला शुरू हुआ।
रात तक 23 से ज्यादा उड़ाने निरस्त हुई। आने-जाने में हैदराबाद, बेंगलूरु, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और चेन्नई की उड़ानें शामिल है। साथ ही 12 उड़ाने आधा घंटा से सवा घंटे तक लेट हुई। इनमें हैदराबाद, बेंगलूरु, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई और रायपुर की फ्लाइट है।
ट्रेवल एजेंट महेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के बावजूद कई एयरलाइंस कंपनियों ने किराया कम नहीं किया। इंडिगों ने किराये में बहुत हद तक रियायत दी है. लेकिन यात्री उड़ान निरस्त होने के डर से टिकट बुक नहीं कर रहे हैं। रविवार को बेंगलूरु से इंदौर का किराया एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 16 हजार, मुंबई से इंदौर का 18 हजार और दिल्ली से इंदौर का 12 से 13 हजार रुपए वसूला। यात्री महंगा टिकट लेने को मजबूर हैं।
उड़ान निरस्त होने पर इंडिगो एयरलाइंस अपनी मजर्जी से यात्रियों के लिए अन्य फ्लाइट तय कर रहा है। उड़ानों के अन्य समय और दिन की बिना पूछे बुकिंग की जा रही है। यात्री दिलीप जैन और आशा जैन की इंदौर से मुंबई की उड़ान 4 दिसंबर को थी। इसके निरस्त होने पर 5 दिसंबर की बुकिंग कर दी। वह भी निरस्त हुई तो 6 दिसंबर सुबह और फिर शाम की बुक कर दी गई। उन्हें रिफंड में दिक्कत आ रही है। (mp news)
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार 8 बजे तक यात्रियों को रिफंड करने के निर्देश दिए थे। इसका भी पूरी तरह पालन नहीं हो पाया। सामान्य दिनों में कुछ घंटों में पैसा आ जाता है. लेकिन रविवार तक कई यात्रियों को रिफंड नहीं मिला। 16 लोगों के ग्रुप में वाइलैंड के लिए 4 टिकट 44 हजार में बुक किए थे, लेकिन रविवार रात तक पैसे नहीं मिले। (IndiGo Flights Status)
