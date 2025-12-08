8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘मैं टेलीकॉम विभाग से बोल रहा हूं…आप गिरफ्तार होंगे’, इतना बोलकर ठगे 27 लाख

Digital Arrest: जब बुजुर्ग ने अलग-अलग खातों में 27 लाख 60 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 08, 2025

(Photo Source- freepik)

(Photo Source- freepik)

Digital Arrest: एमपी के इंदौर शहर में अब एक 62 साल के क्लर्क डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन गए। आरोपियों ने आधार कार्ड से सिम जारी करवाने और बैंक खाता खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का डर दिखाया। फर्जी पुलिस व सीबीआइ अधिकारी बनकर पूछताछ और गिरफ्तारी के नाम पर 27 लाख 60 हजार रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

आरोपी पूरे 11 दिन तक वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से संपर्क में रहे और धीरे-धीरे बुजुर्ग को ठगी का शिकार बनाते रहे। इसके साथ ही धमकाते रहे कि अगर घर में बताया तो जान को खतरा हो जाएगा।

टेलीकॉम विभाग से बोल रहा हूं….

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, क्लर्क को 20 नवंबर को शाम 6 बजे फोन आया। कहा, मैं टेलीकॉम विभाग से बोल रहा हूं, क्या आपके नाम से दूसरी सिम इश्यू है? बुजुर्ग के इनकार करने पर आरोपी ने कहा, आपके नाम से दो सिम इश्यू हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआइआर करवानी पड़ेगी। यदि आप मुंबई नहीं आ सकते हैं तो इस नंबर पर बात करें।

वाट्सएप कॉल पर शुरू हुआ डराने का खेल

फोन काटने के बाद बुजुर्ग के मोबाइल पर वाट्सएप कॉल आया और आरोपी ने बुजुर्ग का आधार नंबर बताया और बोला कि इस आधार नंबर से सिम इश्यू कराई गई है, जिसका दुरुपयोग कर बैंक में खाता खोला गया है, जिसमें तस्करी का पैसा जमा है। बुजुर्ग ने डरकर सफाई पेश कर बताया, मेरे द्वारा कोई रुपये जमा नहीं कराए गए और ना ही मैंने किसी से कमीशन लेकर रुपया जमा कराया है। आरोपी डराकर बोला कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन होगी।

सीबीआई ऑफिसर के साथ मीटिंग

21 नवंबर को सुबह आरोपी फोन पर बोला कि आपकी सीबीआइ ऑफिसर के साथ मीटिंग होगी, 15 मिनट के बाद आरोपी ने दूसरे व्यक्ति से बात करवाई और बोला कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हैं, जिसकी जांच मैं कर रहा हूं। जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया जाएगा। अगर परिजन को बताया तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। फिर 10 मिनट बाद अज्ञात मोबाइल नंबर से वाट्सएप कॉल आया और उसने अपने आप को सीबीआइ ऑफिसर आनंद कुमार बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में बैंक खाते, चल-अचल संपत्ति के बारे में जानकारी पूछी।

सोने की जानकारी दी

इसके बाद बैंक की एफडी एवं म्यूचुअल फंड की राशि संबंधित बैंक में जमा कराने कहा गया। 21 नवंबर 2025 को एक लाख रुपये की एफडी तुड़वाकर पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा कराया, उसके बाद 25 नवंबर 2025 को म्यूचुअल फंड की 13 लाख रुपये की राशि यूनियन बैंक के खाते में जमा कराई। फिर उसी दिन दोनों खातों के क्रेडिट मैसेज मोबाइल नंबर पर वाट्सएप कर फारवर्ड किया। इसके बाद 27 नवंबर 2025 को बैंक खातों की डिटेल दी। फिर उसी दिन बंधन बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 12 लाख 90 हजार जमा किए। 28 नवंबर 2025 को दूसरे मोबाइल नंबर पर घर में रखे सोने की जानकारी दी।

11 दिन बाद हुआ ठगी का अहसास

जब बुजुर्ग ने अलग-अलग खातों में 27 लाख 60 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ। वापस नंबरों पर कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मामले में क्राइम ब्रांच को सूचना दी। पुलिस ने रविवार को जांच के बाद देर रात केस दर्ज कर लिया।

विदेश में बैठकर हो रहा खेल

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, डिजिटल अरेस्ट के केस में टीम जांच कर रही है। पूर्व में एक मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तकनीकी जांच में साक्ष्य मिले हैं कि आरोपी लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, हांगकांग और चाइना में बैठकर ऑर्गेनाइज्ड रूप से अपराध कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पर ठगी करवाई जा रही है। जनता से कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है।

गोल्ड लोन तक करवाया

आरोपियों ने बुजुर्ग को कहा कि गोल्ड पर लोन लेकर खाते में जमा करें। फिर बुजुर्ग ने पुश्तैनी गहनों पर 12 लाख 60 हजार का लोन लिया और उसी दिन 13 लाख 50 हजार का आरोपियों के बताए बंधन बैंक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करावा दिए।

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘मैं टेलीकॉम विभाग से बोल रहा हूं…आप गिरफ्तार होंगे’, इतना बोलकर ठगे 27 लाख

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

IndiGo Flights Status: 23 उड़ाने रद्द, यात्रियों से वसूला जा रहा ज्यादा किराया, सरकार का आदेश हवा

indore airport IndiGo Flights Status IndiGo flights cancelled overpriced fares mp news
इंदौर

थाइलैंड की उड़ान निरस्त होने पर 4.49 लाख का नुकसान, काठमांडू में अटकी फिल्म यूनिट

IndiGo Flight Cancelled
इंदौर

STF का बड़ा खुलासा: फर्जी तरीके से ’80 शिक्षकों’ ने पाई नौकरी, FIR दर्ज

(Photo Source- Patrika)
इंदौर

IndiGo Flight Cancelled : एमपी का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना यात्री शिविर, घंटों परेशान हो रहे यात्री, 34 उड़ानें कैंसिल

IndiGo Flight Cancelled
इंदौर

टैक्सपेयर सावधान! दिसंबर की ये डेडलाइन मिस हुई तो नोटिस पक्का, लगेगी बड़ी पेनल्टी

december income tax returns deadlines notice penalty warning mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.