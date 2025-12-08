‘मैं टेलीकॉम विभाग से बोल रहा हूं…आप गिरफ्तार होंगे’, इतना बोलकर ठगे 27 लाख

इसके बाद बैंक की एफडी एवं म्यूचुअल फंड की राशि संबंधित बैंक में जमा कराने कहा गया। 21 नवंबर 2025 को एक लाख रुपये की एफडी तुड़वाकर पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा कराया, उसके बाद 25 नवंबर 2025 को म्यूचुअल फंड की 13 लाख रुपये की राशि यूनियन बैंक के खाते में जमा कराई। फिर उसी दिन दोनों खातों के क्रेडिट मैसेज मोबाइल नंबर पर वाट्सएप कर फारवर्ड किया। इसके बाद 27 नवंबर 2025 को बैंक खातों की डिटेल दी। फिर उसी दिन बंधन बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 12 लाख 90 हजार जमा किए। 28 नवंबर 2025 को दूसरे मोबाइल नंबर पर घर में रखे सोने की जानकारी दी।