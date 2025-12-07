थाइलैंड की उड़ान निरस्त होने पर 4.49 लाख का नुकसान, काठमांडू में अटकी फिल्म यूनिट

अब्दुल लतीफ और रिजवान ने बताया कि हमें भोपाल से पुणे जाना था, लेकिन उड़ान निरस्त कर दी गई। हम भोपाल से इंदौर सुबह 4 बजे पहुंच गए। यहां बताया गया कि नासिक उड़ान मिल जाएगी और बाद में कहा कि पक्का नहीं। हमारी शनिवार रात को मुंबई से कोच्ची की दूसरी एयरलाइंस की टिकट है, लेकिन ये उड़ान हमसे छूट जाएगी। दो टिकट 32 हजार में किए, इतनी बड़ी राशि का नुकसान होगा। एयरपोर्ट की कुर्सी पर ही सोए। खाने-पीने और रुकने की व्यवस्था नहीं की गई। सुबह से अंदर और बाहर यात्रियों की हुज्जत हो रही है।