इंदौर

थाइलैंड की उड़ान निरस्त होने पर 4.49 लाख का नुकसान, काठमांडू में अटकी फिल्म यूनिट

IndiGo Flight Cancelled : एयरपोर्ट पर फजीहत का चौथा दिन, यात्री ने खोया आपा, बोला- कंप्यूटर उठाकर ले जाउंगा। टर्मिनल के अंदर बाहर होता रहा हंगामा।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 07, 2025

IndiGo Flight Cancelled

इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ाने निरस्त होने का चौथा दिन (Photo Source- Patrika Input)

IndiGo Flight Cancelled : इंडिगो के क्रू मेंबर की कमी के चलते शनिवार को भी मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों की खासी फजीहत देखने को मिली। नियमानुसार उड़ानों की देरी पर मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित रहे। घंटों खाने-पीने और आराम के लिए यात्री परेशान होते रहे। इतना ही नहीं इंटरनेशनल यात्रियों का लाखों का नुकसान भी हुआ। करीब 30 उड़ानें निरस्त होने से सुबह से शाम तक हंगामे की स्थिति बनी रहा। एक यात्री अपना आपा खो बैठा और बोला कि कंप्यूटर उठाकर ले जाऊंगा।

ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं

नियमानुसार अगर उड़ान निरस्त होती है तो रीफंड और रीबुकिंग दी जाती है, लेकिन इसमें समय लग रहा है। 24 घंटे या फिर रात 8 से रात 3 बजे के बीच 6 घंटे के लिए उड़ान लेट होती है तो डिनर देने के साथ ही यात्रियों को होटल में ठहरने की सुविधा दी जाती है। ढाई से 5 घंटे तक किसी समय पर देरी होती है तो नाश्ता-भोजन उपलब्ध करवाना है, लेकिन एयरपोर्ट पर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

यात्रियों का गुस्सा फूटा

एयरपोर्ट पर चौथे दिन यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। टर्मिनल के अंदर-बाहर एयरलाइंस और एयरपोर्ट कर्मचारियों से यात्रियों की बहस होती रही। कई बार हंगामे की स्थिति बनी। एक यात्री ने अपना आपा खो दिया और एयरलाइंस कर्मचारियों को खरी-खोटी सुनाने के बाद कहा कि कंप्यूटर उठा ले जाएगा।

होटल बुकिंग के नहीं मिलेंगे पैसे

ट्रैवल एजेंट महेन्द्र सिंह ने बताया, इंदौर के 16 लोगों की इंदौर वाया मुंबई, थाइलैंड उड़ान थी। ऐनवक्त पर दोनों उड़ानें कैंसल हो गई। टिकट का रिफंड तो कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन थाइलैंड में होटल बुकिंग के 4.49 लाख रिफंड नहीं होंगे। इतनी बड़ी राशि का नुकसान हो गया।

दिल्ली से मुंबई के 48 हजार

इंदौर के डॉ. परविंदर लुबाना और एक्टर विवेक गंगेले ने बताया, उनके साथ 10 से ज्यादा लोग अमरीका की फिल्म की शूटिंग के लिए काठमांडू गए थे। दिल्ली से मुंबई के लिए कुछ साथियों को 48 हजार में टिकट खरीदना पड़ा। इसके अलावा बाकी लोग काठमांडू से सड़क मार्ग से आ रहे हैं। जैसे-तैसे इंदौर पहुंचे। हर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी है।

केरल से सउदी अरब की उड़ान अटकी

यात्री नवाब हनीफ ने बताया, उन्हें केरला से सउदी अरब जाना था। वह चेन्नई से निकलकर कोयम्बटूर जा रहे थे तो उड़ान निरस्त हो गई। उन्होंने बताया चेन्नई से इंदौर आए तो पता चला कि मुंबई की उड़ान निरस्त है। मेरी केरल से सउदी की उड़ान छूटने का डर है। कोच्ची-त्रिवेंद्रम की नई उड़ान की बुकिंग पर 50 हजार किराया लिया जा रहा था। अब रोड से मुंबई जाऊंगा और वहां से आगे का इंतजाम करूंगा।

32 हजार का नुकसान, एयरपोर्ट की कुर्सी पर सोए

अब्दुल लतीफ और रिजवान ने बताया कि हमें भोपाल से पुणे जाना था, लेकिन उड़ान निरस्त कर दी गई। हम भोपाल से इंदौर सुबह 4 बजे पहुंच गए। यहां बताया गया कि नासिक उड़ान मिल जाएगी और बाद में कहा कि पक्का नहीं। हमारी शनिवार रात को मुंबई से कोच्ची की दूसरी एयरलाइंस की टिकट है, लेकिन ये उड़ान हमसे छूट जाएगी। दो टिकट 32 हजार में किए, इतनी बड़ी राशि का नुकसान होगा। एयरपोर्ट की कुर्सी पर ही सोए। खाने-पीने और रुकने की व्यवस्था नहीं की गई। सुबह से अंदर और बाहर यात्रियों की हुज्जत हो रही है।

एयरलाइंस, एयरपोर्ट प्रबंधन से नहीं मिली मदद

हैदराबाद के वेंकट राव और श्रीहरि शनिवार सुबह से एयरपोर्ट के बाहर सामान लेकर खड़े थे। उन्होंने बताया, इंदौर से हैदराबाद की उड़ान निरस्त कर दी गई। शाम 7 बजे विशाखापट्टनम की उड़ान का कहा गया, लेकिन इसका भी पक्का नहीं बता रहे हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन और एयरलाइंस से मदद नहीं मिली।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / थाइलैंड की उड़ान निरस्त होने पर 4.49 लाख का नुकसान, काठमांडू में अटकी फिल्म यूनिट

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

