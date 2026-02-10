प्यार, धोखा और कत्ल…भांजे के प्यार में पड़ी मामी ने ‘वैलेंटाइन-डे’ पर पति को सुला दिया था’ मौत की नींद

मगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना था कि घटनास्थल की परिस्थितियीं कुछ और इशारा कर रही है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि यह सड़क हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। मौत का कारण दम घुटना और सिर में भारी वस्तु से प्रहार होना पाया गया था। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और लाश देखकर फूट-फूट कर रो रही पत्नी के कथन भी दर्ज दिए आसपास गए। जांच की कड़ियां जब जुड़कर नतीजे पर पहुंची तो षड्यंत्रपूर्वक की गई हत्या का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी पूजा, उसके भांजे शुभम और चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। 35 वर्षीय पत्नी ने ही अपनी उम्र से 13 साल छोटे 22 वर्षीय भांजे से इश्क के चलते पति की हत्या की साजिश रची थी और प्रेमी भांजे ने चार नाबालिग साथियों की मदद से मामा को मौत के घाट उतार दिया था।