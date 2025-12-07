7 दिसंबर 2025,

रविवार

इंदौर

IndiGo Flight Cancelled : एमपी का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना यात्री शिविर, घंटों परेशान हो रहे यात्री, 34 उड़ानें कैंसिल

IndiGo Flight Cancelled : इंडिगों की फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने का सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो की 34 उड़ाने रद्द की गई। वहीं, संचालित उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 07, 2025

IndiGo Flight Cancelled

चौथे दिन भी इंडिगो एयरलाइंस बेपटरी (Photo Source- Patrika)

IndiGo Flight Cancelled : क्रू की कमी के चलते इंडिगों फ्लाइट कंपनी की उड़ाने निरस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। चौथे दिन शनिवार देर रात तक मध्य प्रदेश के सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट से ही इंडिगो की 34 उड़ाने रद्द हो चुकी हैं। वहीं, संचालित उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि, इंदौर का देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी फ्लाइट का इंतजार करते यात्रियों की भारी भीड़ के चलते किसी यात्री शिविर के समान नजर रहा है।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी यात्री शिविर में तबदिल हो चुका है। हालात ये हैं कि, यात्रा पर जाने वाले लोग लाउंज और टर्मिनल के बाहर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई यात्रियों को बोरडिंग तक पहुंचने के बावजूद उड़ान निरस्त होने की सूचना मिल रही है। आसमान में उड़ान भरने वाली इंडिगों एयरलाइंस की व्यवस्थाएं जमीन पर आ गिरी हैं। देशभर में घरेलू उड़ानों के संचालन में बड़ी भागीदारी निभाने वाली इंडिगों एयरलाइंस बीते चार दिनों से अपनी व्यवस्थाओं में एकदम धराशायी दिखाई दे रही है, जिसके चलते सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि एमपी के भोपाल समेत देशभर में इंडिगो के यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ रहा है।

घंटो परेशान हो रहे यात्री

सिर्फ इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से ही शनिवार को 34 उड़ानें रद्द की गई हैं। वहीं, एक दर्जन से ज्यादा उड़ाने डिले रहीं। ऐसे में यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ रहा है। देश के अन्य शहरों में जाने वाले यात्री समय पर यात्रा करना नामुम्किन हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्रू मेंबर के उड़ान संचालन के नियमों में छुट देने के बावजूद शनिवार को भी उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित रहा। उम्मीद की जा रही है कि, इंडिगो की सभी व्यवस्थाओं के पटरी पर लौटने में अभी एक सप्ताह का समय लग सकता है।

इंदौर में उड़ानों के निरस्त होने और डिले होने की स्थिति

-ये उड़ाने कैंसिल हुईं

इंदौर से शनिवार को ही कुल 34 उड़ानें निरस्त की गईं। इनमें इंदौर आने वाली 17 और इंदौर से जाने वाली 17 उड़ानें शामिल हैं। इंदौर से जाने वाली उड़ानों में सबसे ज्यादा 4 उड़ानें मुंबई की निरस्त हुई हैं। इसके बाद दिल्ली की 3 उड़ाने कैंसिल हुई, बेंगलुरु की 2, हैदराबाद, चंदीगढ़, गोवा, रायपुर, कोलकाता, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद की 1-1 उड़ानें निरस्त रहीं। जबकि, इंदौर आने वाली उड़ानों में भी सबसे अधिक मुंबई से ही 4 उड़ाने कैंसिल हुई। जबकि दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु की 2-2 उड़ाने रद्द हुई। वहीं, पुणे, हैदराबाद, रायपुर, चंदीगढ़, गोवा, कोलकाता, चेन्नई की 1-1 उड़ानें कैंसिल रहीं। जबकि, बीते 4 दिनों की सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं।

-ये उड़ाने रही डिले

वहीं, बात करें उड़ाने डिले होने की तो बीते 4 दिनों में इंदौर एयरपोर्ट से 70 से अधिक उड़ानें देरी से आई और रवाना हुईं हैं। ऐसे में 40 हजार से अधिक यात्री खासा प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि, यात्री दो गुना किराया तक चुकाने को मजबूर हैं। आपदा में अवसर के चलते अन्य एयरलाइंस ने विभिन्न रूटों पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। जबकि, लोगों की शादी, मीटिंग और छुट्टियों से जुड़ी प्लानिंग कैंसिल हो रही है।

कंपनी के पुछताछ काउंटर पर भीड़

इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर बनाए गए इंडिगों विमान कंपनी के पुछताछ काउंटर के बाहर लंबी कतारे लगी हैं। लोग बोडिंग पास के लिए नहीं उड़ान कब तक जाएगी और निरस्त तो नहीं हुई, जैसी जानकारी हासिल करने के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

