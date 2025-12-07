IndiGo Flight Cancelled : एमपी का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना यात्री शिविर, घंटों परेशान हो रहे यात्री, 34 उड़ानें कैंसिल

इंदौर से शनिवार को ही कुल 34 उड़ानें निरस्त की गईं। इनमें इंदौर आने वाली 17 और इंदौर से जाने वाली 17 उड़ानें शामिल हैं। इंदौर से जाने वाली उड़ानों में सबसे ज्यादा 4 उड़ानें मुंबई की निरस्त हुई हैं। इसके बाद दिल्ली की 3 उड़ाने कैंसिल हुई, बेंगलुरु की 2, हैदराबाद, चंदीगढ़, गोवा, रायपुर, कोलकाता, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद की 1-1 उड़ानें निरस्त रहीं। जबकि, इंदौर आने वाली उड़ानों में भी सबसे अधिक मुंबई से ही 4 उड़ाने कैंसिल हुई। जबकि दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु की 2-2 उड़ाने रद्द हुई। वहीं, पुणे, हैदराबाद, रायपुर, चंदीगढ़, गोवा, कोलकाता, चेन्नई की 1-1 उड़ानें कैंसिल रहीं। जबकि, बीते 4 दिनों की सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं।