बहन की शादी में थिरकते नजर आए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस हुआ वायरल

कार्तिक आर्यन की बहन की शादी (Photo Source- kartik X Handle)
Kartik Aaryan Danced Video : बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका की शादी पायलट तेजस्वी सिंह के साथ आखिरकार उनके गृह नगर मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर में संपन्न हो गई। ग्वालियर के ही उषा किरण पैलेस में गोपनीय तरीके से आयोजित इस शादी के दौरान बॉलीवुड एक्टर और मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले कार्तिक आर्यन जमकर मस्ती करते और झूमते नजर आए।
अपनी बहन के शादी समारोह में एक्टर कार्तिक आर्यन एक भाई का हर कर्तव्य निभाते नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ आयोजन को इंजाय करते, नाचते थिरकते भी दिखाई दिए। शादी में ऐसी ही डांस परफार्मेंस के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।
एक वीडियो में कार्तिक स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान भोजपुरी सॉन्ग 'लॉलीपॉप लागेलू' पर जमकर थिरकते नजर आए। वहीं बहन के साथ 'फूलों का तारों का सबका कहना है' गाने पर भी डांस करते दिखे।
आपको बता दें कि, एक्टर कार्तिक आर्यन बहन की शादी में स्टेज से लेकर शादी की सभी रस्मों के दौरान स्टार वाला स्वैग दिखाते तो दिखे ही, साथ ही रस्मों रिवाज के स्थान पर भी भाई का हर कर्तव्य निभाते नजर आए।
