बहन की शादी में थिरकते नजर आए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस हुआ वायरल

Kartik Aaryan Danced Video : बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका की शादी पायलट तेजस्वी सिंह के साथ आखिरकार उनके गृह नगर मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर में संपन्न हो गई। ग्वालियर के ही उषा किरण पैलेस में गोपनीय तरीके से आयोजित इस शादी के दौरान बॉलीवुड एक्टर और मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले कार्तिक आर्यन जमकर मस्ती करते और झूमते नजर आए।