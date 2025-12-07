7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बहन की शादी में थिरकते नजर आए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस हुआ वायरल

Kartik Aaryan Danced Video : शहर के उषा किरण पैलेस में एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका की शादी पायलट तेजस्वी सिंह के साथ संपन्न हुई। शादी समारोह में कार्तिक जमकर थिरकते नजर आए, जिसके वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 07, 2025

Kartik Aaryan Danced Video

कार्तिक आर्यन की बहन की शादी (Photo Source- kartik X Handle)

Kartik Aaryan Danced Video : बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका की शादी पायलट तेजस्वी सिंह के साथ आखिरकार उनके गृह नगर मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर में संपन्न हो गई। ग्वालियर के ही उषा किरण पैलेस में गोपनीय तरीके से आयोजित इस शादी के दौरान बॉलीवुड एक्टर और मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले कार्तिक आर्यन जमकर मस्ती करते और झूमते नजर आए।

अपनी बहन के शादी समारोह में एक्टर कार्तिक आर्यन एक भाई का हर कर्तव्य निभाते नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ आयोजन को इंजाय करते, नाचते थिरकते भी दिखाई दिए। शादी में ऐसी ही डांस परफार्मेंस के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

बहन की शादी में कार्तिक का जबरदस्त डांस वायरल

एक वीडियो में कार्तिक स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान भोजपुरी सॉन्ग 'लॉलीपॉप लागेलू' पर जमकर थिरकते नजर आए। वहीं बहन के साथ 'फूलों का तारों का सबका कहना है' गाने पर भी डांस करते दिखे।

भाई का हर कर्तव्य निभाते नजर आए कार्तिक

आपको बता दें कि, एक्टर कार्तिक आर्यन बहन की शादी में स्टेज से लेकर शादी की सभी रस्मों के दौरान स्टार वाला स्वैग दिखाते तो दिखे ही, साथ ही रस्मों रिवाज के स्थान पर भी भाई का हर कर्तव्य निभाते नजर आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 07:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बहन की शादी में थिरकते नजर आए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 7 साल की बेटी के सामने, पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक

gwalior news
ग्वालियर

हवाई यात्रियों की बढ़ी मुश्किल, किराए में 10 गुना तक उछाल

ग्वालियर

एमपी में पुलिसवाले ने घर में घुसकर दोस्त की पत्नी से की ज्यादती

gwalior
ग्वालियर

पेशेवर बदमाशों से लेकर नादानो में चल रही परिपाटी

समाचार

यौन शोषण मामले पर पुलिस का असंवेदनशील रवैया, कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी व डीएसपी के खिलाफ दिए जांच के आदेश

पीडि़ता ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, यौन अपराध के मामलों में निष्पक्ष और निर्भीक जांच पीडि़ता के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है: कोर्ट
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.